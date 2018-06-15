На видео попала семья уток в центре Казани, для которой остановили движение по улице Салимжанова

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Видео , как утки переходят дорогу на улицу в самом центре Казани, сняла на камеру мобильного телефона помощник Президента РТ Наталия Фишман и разместила у себя в Instagram.
На кадрах видеозаписи видно, как инспектор ГИБДД останавливает поток машин, чтобы дать утки с семью утятами перейти дорогу на улице Салимжанова. Случайные прохожие помогают малышам залезть на поребрик, и счастливое семейство уходит в сторону озера.
Наталия Фишман прокомментировала это событие в своем аккаунте так:«Тут утку с утятами переводят через дорогу - к озеру Нижний Кабан со стороны Салимжанова. И откуда она уже знает, что мы убрали забор?!»
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