На видео попала семья уток в центре Казани, для которой остановили движение по улице Салимжанова

Инспектор ГИБДД и случайные прохожие помогли молодой «маме» перейти улицу с интенсивным движением.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Видео , как утки переходят дорогу на улицу в самом центре Казани, сняла на камеру мобильного телефона помощник Президента РТ Наталия Фишман и разместила у себя в Instagram.

На кадрах видеозаписи видно, как инспектор ГИБДД останавливает поток машин, чтобы дать утки с семью утятами перейти дорогу на улице Салимжанова. Случайные прохожие помогают малышам залезть на поребрик, и счастливое семейство уходит в сторону озера.

Наталия Фишман прокомментировала это событие в своем аккаунте так:«Тут утку с утятами переводят через дорогу - к озеру Нижний Кабан со стороны Салимжанова. И откуда она уже знает, что мы убрали забор?!»



