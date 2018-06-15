Николай Никифоров дал интервью гендиректору «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ»

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Экс-министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров дал интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
В интервью Николай Никифоров говорил о тестировании разработок Иннополиса на «Почте России» и в госструктурах, о новой культуре телесмотрения России и дальнейшей судьбе региональных телеканалов, дефиците программистов в стране и желании вывести Университет Иннополис в мировой топ-100.
Интервью выйдет на сайте sntat.ru 16 июня. Видеоверсию можно будет увидеть на канале ИА «Татар-информ» в YouTube.
Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан 24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
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