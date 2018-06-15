Рекомендуем
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В Татарстане судят бизнесмена, который держал «мертвые души» на своем предприятии, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Следствием было установлено, что 43-летний предприниматель из Набережных Челнов в мае 2013 года приобрел у неустановленного лица поддельные товарные чеки и квитанции на приобретение оргтехники и мебели для якобы трудоустройства инвалидов. Также бизнесмен купил «липовые» трудовые договоры с инвалидами. При этом, люди с ограниченными возможностями здоровья не были трудоустроены на предприятии.
После этого предприимчивый челнинец обратился в центр занятости населения с заявлением о компенсации затрат. Из бюджета предпринимателю было выделено 264 тысячи рублей.
Таким же образом по подложным документам бизнесмен получил 218 тысяч рублей компенсации за якобы приобретенную мебель и оргтехнику в 2015 году.
Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество». Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.
Высшая награда Казахстана для иностранных граждан вручена Президенту Татарстана за вклад в развитие отношений между странами.
Инспектор ГИБДД и случайные прохожие помогли молодой «маме» перейти улицу с интенсивным движением.
Предприниматель предоставлял в службу занятости «липовые» справки о трудоустройстве инвалидов, за что получил из бюджета около полумиллиона рублей.
Это обязывает меня приходить к вам хотя бы раз в год и читать лекции, отметил Президент Казахстана.
В рамках рубрики «Открытый микрофон» выступят писатели и поэты республики, представители редакций периодических изданий, деятели культуры.
Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков пояснил, что сеть 5G нужна для бесперебойной передачи большого объема данных на высоких скоростях.
Муфтий пожелал мусульманам республики счастливого праздника.
Глава республики назвал особенно символичным то, что приобщиться к уникальным духовным традициям смогут прибывающие в Казань гости ЧМ-2018.
Во время мундиаля в театре покажут пять спектаклей.
Участие в праздничном намазе принял Президент РТ Рустам Минниханов
За две недели археологи нашли два кувшина, наконечники стрел, кресало и элементы украшений.
В центре занятости населения представили социальный портрет безработных.
На празднике выступят творческие коллективы из Татарстана, Москвы и Московской области.
22 июня в городе на Каме пройдет акция «Судьба солдата», приуроченная ко Дню памяти и скорби.
В этом году за звание победительницы конкурса на главной сцене праздника поборются пять девушек.
15 июня15 – 17 июня: Подробная программа Фестиваля болельщиков ЧМ-2018, Ураза Байрам, группа SEREBRO