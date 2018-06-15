Предприниматель предоставлял в службу занятости «липовые» справки о трудоустройстве инвалидов, за что получил из бюджета около полумиллиона рублей.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В Татарстане судят бизнесмена, который держал «мертвые души» на своем предприятии, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Следствием было установлено, что 43-летний предприниматель из Набережных Челнов в мае 2013 года приобрел у неустановленного лица поддельные товарные чеки и квитанции на приобретение оргтехники и мебели для якобы трудоустройства инвалидов. Также бизнесмен купил «липовые» трудовые договоры с инвалидами. При этом, люди с ограниченными возможностями здоровья не были трудоустроены на предприятии.

После этого предприимчивый челнинец обратился в центр занятости населения с заявлением о компенсации затрат. Из бюджета предпринимателю было выделено 264 тысячи рублей.

Таким же образом по подложным документам бизнесмен получил 218 тысяч рублей компенсации за якобы приобретенную мебель и оргтехнику в 2015 году.

Мужчине предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество». Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.

