Праздничный намаз в мечетях Елабуги и района посетили более 1,7 тыс. человек

Больше всего верующих на Ураза-байрам собрались в соборной мечети «Джамигъ».

(Елабуга, 15 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). К утренней молитве в честь Ураза-байрам в соборной мечети «Джамигъ» в Елабуге собрались около 700 верующих. В 7 утра здесь началась праздничная проповедь, которую прочитал имам-мухтасиб Елабужского района Халим хазрат Шамсутдинов. Далее мусульмане совершили коллективный намаз.

С Уразой-байрам мусульман поздравил и. о. руководителя исполкома района Ринат Хайруллин. «В этот великий праздник хочу пожелать, чтобы Ураза-байрам принес в каждый дом тепло и радость, взаимопонимание и спокойствие, благополучие и достаток! Пусть этот светлый праздник прибавит сил и вдохновения, настроит на добрые дела, дарует радость и надежду каждой семье, каждому человеку», — обратился он к верующим от имени главы района к верующим.

Глава района Геннадий Емельянов сегодня также посетил соборную мечеть, он пообщался с мусульманами и встретился с имамами города и района. За традиционной чашкой чая участники рассказали о своей работе, делились планами.

С праздничной молитвы утро началось во всех 10 мечетях города и района. Например, в районе утренние намазы начались еще 5 утра. В Елабуге молитва прошла во всех пяти мечетях. С погодой верующим повезло. Утреннюю молитву в городе и районе посетили более 1,7 тыс. человек, сообщили в Елабужском мухтасибате. В мечетях сегодня проходили не только коллективные намазы, но были организованы и праздничные столы.

Ураза-байрам завершает пост. До этого 30 дней — весь священный месяц Рамадан — верующие мусульмане вели строгий пост, отказавшись от воды и еды от восхода и до заката солнца. Одно из главных условий Рамадана — все эти дни нужно совершать добрые дела и помогать неимущим. «В этом месяце нам повезло с погодой, если бы была жара, было намного труднее отказаться от воды. В отличие от прошлых лет, увеличилось количество ифтаров (авыз ачу). Каждый день ифтары проходили в четырех мечетях Елабуги. Это не может не радовать. Хочу поздравить всех мусульман с сегодняшним праздником! Всем мира и добра», — обратился к верующим имам-мухтасиб Елабужского района Халим хазрат Шамсутдинов.

Во второй половине дня Елабужский мухтасибат организует семейный праздник для горожан. Мероприятие начнется в 13 часов в Гуляй-парке.