Митрополит Феофан освятит кресты на купола собора Казанской иконы Божией Матери

После чина освящения центральный крест установят на главку купола.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан в понедельник, 18 июня, освятит кресты возрождаемого собора Казанской иконы Божией Матери. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской митрополии.

Будет освящено пять крестов на каждый из пяти куполов, символизирующих Иисуса Христа и четырех евангелистов. Высота самого большого из крестов — 4,73 м, он будет водружен на центральный купол. В ходе чина освящения кресты будут установлены на подиуме, размещенном на площадке перед Крестовоздвиженским храмом монастыря.

После чина освящения центральный крест будет установлен на главке при помощи крана. Малые кресты будут водружены позднее в рабочем порядке с учетом погодных условий и мер безопасности, отметили в пресс-службе.

Завершение работ по строительству собора Казанской иконы Божией матери планируется к концу текущего года.