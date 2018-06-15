Нурсултану Назарбаеву в Казани вручили диплом почетного доктора КФУ

Это обязывает меня приходить к вам хотя бы раз в год и читать лекции, отметил Президент Казахстана.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоено звание почетного доктора Казанского федерального университета. Соответствующий диплом почетному гостю вручил сегодня ректор КФУ Ильшат Гафуров. В торжественной церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Учитывая влияние Президента Казахстана на создание дружеских, партнерских отношений между научными и образовательными организациями его республики и нашего университета, ученый совет КФУ в октябре 2017 года принял единогласное решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание „Почетный доктор Казанского федерального университета“», — заявил Ильшат Гафуров.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил «за такую высокую честь». «Это обязывает меня приходить к вам хотя бы раз в год и читать лекции», — сказал он.

Казахстанский лидер прибыл в Казань с рабочим визитом 14 июня. Сегодня утром он посетил КФУ, где его у входа в главное здание торжественно встретили студенты из Казахстана.