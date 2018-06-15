Нурсултану Назарбаеву в Казани вручили диплом почетного доктора КФУ

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву присвоено звание почетного доктора Казанского федерального университета. Соответствующий диплом почетному гостю вручил сегодня ректор КФУ Ильшат Гафуров. В торжественной церемонии принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Учитывая влияние Президента Казахстана на создание дружеских, партнерских отношений между научными и образовательными организациями его республики и нашего университета, ученый совет КФУ в октябре 2017 года принял единогласное решение присвоить Нурсултану Назарбаеву звание „Почетный доктор Казанского федерального университета“», — заявил Ильшат Гафуров.
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