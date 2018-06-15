В результате ЧП пострадали 10 человек.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Во Флориде на «американских горках» с рельс сошел вагончик с пассажирами, сообщает RT.

В результате инцидента пострадали 10 человек. Двое пострадавших упали с высоты более 10 метров.

Спасателям удалось снять с вагончика всех пассажиров. Шестерых пострадавших доставили в больницу.

