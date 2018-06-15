Президент Чехии сжег на костре огромные красные трусы

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Президент Чехии Милош Земан сжег огромные красные трусы, вывешенные над его резиденцией в 2015 году арт-группой Ztohoven. Видеоролик прилюдного сжигания опубликован на видеохостинге Youtube.
Администрация чешского лидера выкупила «артефакт» у Комитета по управлению госимуществом за одну крону (менее трех рублей). Земан продемонстрировал трусы журналистам и передал их пожарным, которые сожгли их.
Это мероприятие, которое прошло в Пражском граде, призвано показать, что «время нижнего белья в политике закончилось», отметил Земан.
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