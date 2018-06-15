СМИ назвали российский «Терминатор-3» угрозой для «самого смертоносного оружия США»

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Российская боевая машина поддержки пехоты (БМПТ) «Терминатор-3» станет угрозой для «самого смертоносного оружия США» — беспилотных дронов. Об этом пишет National Interest, сообщает РИА Новости.
Третье поколение БМПТ-72 «Терминатор» находится в разработке и сможет поражать воздушные и наземные цели, как живую, так и неживую силу противника, отмечает издание. Новая версия получит боеприпасы «земля — воздух», которые смогут изменять траекторию и детонировать во время полета. Так, это позволит «Терминатору-3» сбивать американские летательные дроны.
На БМПТ-72 будет установлено девять разных систем вооружений: пушки, пулеметы, гранатометы, противокорабельное оружие и противотанковые ракеты. Это вызывает сомнение у автора материала, который считает, что на «Терминаторе-3» не останется места для радиолокационной станции, позволяющей обнаруживать дроны.
«Терминатор-3» будет эффективен в городских условиях для борьбы с пехотой и легкобронированными целями, отмечает издание. Однако машина потребует больших затрат в обслуживании.
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