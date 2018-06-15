На Украине продолжат трансляцию ЧМ-2018 из-за долгов

Трансляция продолжится вопреки протестам украинских политиков и радикалов.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Украинское телевидение вынуждено показывать матчи мундиаля в России в связи с долгами перед Европейским союзом вещателей, заявил глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на страницу руководителя НОТУ в социальной сети Facebook.

В случае отказа от трансляции матчей чемпионата мира по футболу Украине грозят новые штрафные санкции от Европейского союза вещателей. Кроме того, страна может остаться без трансляций чемпионата следующего года в Катаре.

Таким образом, трансляция продолжится, несмотря на протесты украинских политиков и радикалов.

НОТУ приобрела права на показ матчей мундиалей 2018 и 2022 годов в 2012 году. В 2013 она передала сублицензию на показ половины матчей компании «Интер Медиа Групп».

Долг перед Европейским союзом вещателей у НОТУ появился после заявлений об отказе трансляции мирового первенства в России. Продажа сублицензии на показ второй половины игр поможет погасить появившийся долг, отметил Аласания.