ЦБ обнародовал новые тарифы ОСАГО

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Центробанк России обнародовал проект изменений тарифов ОСАГО. Документ опубликован на официальном сайте регулятора.
Проект определяет порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов и порядок их применения при определении страховой премии. Он станет первым шагом в реформе тарифов ОСАГО, отмечается в документе.
Коридор базового тарифа для легковых автомобилей физлиц будет расширен на 20 процентов в обе стороны. Так, максимальная ставка будет повышена до 4 тыс. 942 рублей, минимальная понизится до 2 тыс. 746 рублей.
Полисы ОСАГО подешевеют для мотоциклов, а также для легковых автомобилей, принадлежащих юрлицам. Верхняя граница для мотоциклов снизится до 1 тыс. 47 рублей, для легковых — до 2 тыс. 911 рублей.
Территориальные коэффициенты не изменятся. Кроме того, увеличится число коэффициентов, учитывающих возраст и стаж водителя.
Реформа коснется и системы скидок и надбавок за аккуратное вождение, а также коэффициента бонус-малус (КБМ).
Документ еще не утвержден руководством регулятора и носит статус проекта.
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