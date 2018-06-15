ЦБ обнародовал новые тарифы ОСАГО

Документ еще не утвержден руководством регулятора

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Центробанк России обнародовал проект изменений тарифов ОСАГО. Документ опубликован на официальном сайте регулятора.

Проект определяет порядок изменений предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов и порядок их применения при определении страховой премии. Он станет первым шагом в реформе тарифов ОСАГО, отмечается в документе.

Коридор базового тарифа для легковых автомобилей физлиц будет расширен на 20 процентов в обе стороны. Так, максимальная ставка будет повышена до 4 тыс. 942 рублей, минимальная понизится до 2 тыс. 746 рублей.

Полисы ОСАГО подешевеют для мотоциклов, а также для легковых автомобилей, принадлежащих юрлицам. Верхняя граница для мотоциклов снизится до 1 тыс. 47 рублей, для легковых — до 2 тыс. 911 рублей.

Территориальные коэффициенты не изменятся. Кроме того, увеличится число коэффициентов, учитывающих возраст и стаж водителя.

Реформа коснется и системы скидок и надбавок за аккуратное вождение, а также коэффициента бонус-малус (КБМ).

Документ еще не утвержден руководством регулятора и носит статус проекта.