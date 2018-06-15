Посольство России призвало США рассекретить данные о «Новичке»

Дипмиссия опубликовала сообщение в соцсети Twitter.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Посольство России в США призвало американские власти рассекретить данные о нервно-паралитическом отравляющем веществе «Новичок» и уничтожить запасы химоружия. Сообщение опубликовано на странице дипмиссии в социальной сети Twitter.

«Обнародуйте данные о „Новичке“! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!» — говорится в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что США отвергли обвинения в подготовке провокации с химоружием в Сирии.