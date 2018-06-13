В рамках рубрики «Открытый микрофон» выступят писатели и поэты республики, представители редакций периодических изданий, деятели культуры.
Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков пояснил, что сеть 5G нужна для бесперебойной передачи большого объема данных на высоких скоростях.
Муфтий пожелал мусульманам республики счастливого праздника.
Глава республики назвал особенно символичным то, что приобщиться к уникальным духовным традициям смогут прибывающие в Казань гости ЧМ-2018.
Во время мундиаля в театре покажут пять спектаклей.
Участие в праздничном намазе принял Президент РТ Рустам Минниханов
За две недели археологи нашли два кувшина, наконечники стрел, кресало и элементы украшений.
В центре занятости населения представили социальный портрет безработных.
На празднике выступят творческие коллективы из Татарстана, Москвы и Московской области.
22 июня в городе на Каме пройдет акция «Судьба солдата», приуроченная ко Дню памяти и скорби.
В этом году за звание победительницы конкурса на главной сцене праздника поборются пять девушек.
Ветерану передали медаль «За добросовестный труд» и открытки от Президента РФ Владимира Путина и Президента РТ Рустама Минниханова.
Представительство республики на Украине работало с 1994 года.
В рамках визита глава Республики Казахстан посетит КФУ и Казанский Кремль.
Фестиваль начнется 15 июня в 18.00 в Татгосфилармонии.
Всего в празднованиях приняло участие около 500 человек.
15 июня15 – 17 июня: Подробная программа Фестиваля болельщиков ЧМ-2018, Ураза Байрам, группа SEREBRO