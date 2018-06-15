Песков объяснил жесты Путина во время матча открытия ЧМ-2018

Пресс-секретарь Президента рассказал об эмоциях главы государства.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков объяснил жесты российского лидера Владимира Путина во время матча открытия мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии. Об этом сообщает RT со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Глава государства смотрел матч вместе с принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом. Когда российская сборная забивала гол, Путин разводил руками и улыбался.

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — сказал Песков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0.