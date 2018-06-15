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Татар-информ

15 июня 2018, 07:56

Духовная жизнь

Рустам Минниханов принял участие в праздничном богослужении в честь Ураза-байрам

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Фото: dumrt.ru

Участие в праздничном намазе принял Президент РТ Рустам Минниханов

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Праздничный намаз в честь Ураза-байрам, одного из самых почитаемых мусульманами религиозных праздников, прошел сегодня в Галеевской мечети Казани. Праздничное богослужение провел председатель Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

В праздничном намазе принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов. Сегодня рано утром до начала торжественного богослужения лидер республики опубликовал в своём Инстаграме фото Галеевской мечети и поздравление единоверцам с благословенным праздником. «Ураза бэйрэме белэн! Аллахы ярдэме барыбызга да!» («С праздником Ураза-байрам! Помощи Аллаха всем»), – написал Президент РТ.

Прямую трансляцию из Галеевской мечети вел телеканал «Татарстан – новый век».

Обращаясь к участникам праздничного намаза, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман с одним из главных праздников в исламе. Он также зачитал тексты поздравлений, с которыми обратились к мусульманам России Президент РФ Владимир Путин и лидер Татарстана Рустам Минниханов.

Камиль хазрат Самигуллин в праздничной проповеди рассказал о значимости священного месяца Рамазан в жизни верующих, о значении духовности в обществе и жизни людей, об обязательности поста в этот месяц добрых дел. Муфтий РТ также процитировал аяты и изречения пророка Мухаммеда.

Лидер мусульман республики подчеркнул, что Ураза-байрам – это подведение итогов священного месяца Рамазан, дающего каждому мусульманину возможность усмирить страсти посредством соблюдения поста, большего усердия и стремления к благочестию, благотворительности и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Также месяц Рамазан даёт людям возможность приобрести новые полезные знания, отметил Камиль хазрат.

После проповеди все собравшиеся в Галеевской мечети приняли участие в праздничном намазе, который также провел муфтий Татарстана.

Праздничные богослужения в честь Ураза-байрам прошли сегодня во всех мечетях республики.


 

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