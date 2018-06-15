Страны ЕС единогласно одобрили введение пошлин против США

Рекомендуем
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Страны Европейского Союза единогласно одобрили введение ответных мер в ответ на пошлины Соединенных Штатов. Соответствующее решение приняли их представители на встрече в Брюсселе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.
В общей сложности предполагается обложить пошлиной в 25 процентов американские товары на сумму 2,8 млрд евро.
В том числе пошлина затронет сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, металлургическую продукцию, косметику, одежду и технику. В частности, ею будут облагаться мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон.
Теперь решение об ответных мерах должна одобрить Еврокомиссия. Это должно произойти уже в ближайшие дни.
С 1 июня Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Именно реакция Премьер-министра Канады Джастина Трюдо на американские пошлины привела к тому, что американская делегация не стала подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки».
Следующая новость
В этом году за звание победительницы конкурса на главной сцене праздника поборются пять девушек.
Ветерану передали медаль «За добросовестный труд» и открытки от Президента РФ Владимира Путина и Президента РТ Рустама Минниханова.
Представительство республики на Украине работало с 1994 года.
В рамках визита глава Республики Казахстан посетит КФУ и Казанский Кремль.
Фестиваль начнется 15 июня в 18.00 в Татгосфилармонии.
Всего в празднованиях приняло участие около 500 человек.
Суд признал рэкетира виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года условно.
Единые по республике формы счетов-фактур будут действовать с июля.
Заседание Управляющего комитета Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем проходит в Кыргызстане.
9 мая ЕСПЧ человека внес в регистр жалобу российского мессенджера на штраф, наложенный из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования.
Кадастровая палата по РТ рекомендует перед оформлением сделки уточнить информацию о наличии или отсутствии охранных зон на земельном участке.
Рыжиков и Карадениз подарили главе республики футбольный мяч с автографами и спортивную майку ФК «Рубин».
В матче открытия домашнего мундиаля российские футболисты в «Лужниках» обыграли команду Саудовской Аравии.