Страны ЕС единогласно одобрили введение пошлин против США

В частности, пошлины коснутся мотоциклов Harley Davidson, джинсов Levi Strauss и бурбона.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Страны Европейского Союза единогласно одобрили введение ответных мер в ответ на пошлины Соединенных Штатов. Соответствующее решение приняли их представители на встрече в Брюсселе, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

В общей сложности предполагается обложить пошлиной в 25 процентов американские товары на сумму 2,8 млрд евро.

В том числе пошлина затронет сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, металлургическую продукцию, косметику, одежду и технику. В частности, ею будут облагаться мотоциклы Harley Davidson, джинсы Levi Strauss и бурбон.

Теперь решение об ответных мерах должна одобрить Еврокомиссия. Это должно произойти уже в ближайшие дни.

С 1 июня Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Именно реакция Премьер-министра Канады Джастина Трюдо на американские пошлины привела к тому, что американская делегация не стала подписывать итоговое коммюнике саммита «Большой семерки».