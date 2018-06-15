Белый дом не стал комментировать слова Трампа о принадлежности Крыма

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Официальный представитель американской администрации Сара Сандерс не стала комментировать гипотетические слова Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о российском Крыме, сообщает РБК со ссылкой на телеканал ABC.
По информации издания BuzzFeed, которое ссылается на источники в дипломатической среде, американский лидер якобы во время саммита «Большой семерки» в Канаде назвал Крым российским, так как его жители говорят на русском языке.
Сандерс заметила, что не присутствовала при частных переговорах Трампа и не может ничего сказать о словах, которые она не слышала.
При этом неизвестно не только то, были ли слова Президента США шуткой или сигналом, но и то, произносил ли он их в действительности.
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