Белый дом не стал комментировать слова Трампа о принадлежности Крыма

Неизвестно вообще, говорил ли американский лидер приписанные ему слова.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Официальный представитель американской администрации Сара Сандерс не стала комментировать гипотетические слова Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о российском Крыме, сообщает РБК со ссылкой на телеканал ABC.

По информации издания BuzzFeed, которое ссылается на источники в дипломатической среде, американский лидер якобы во время саммита «Большой семерки» в Канаде назвал Крым российским, так как его жители говорят на русском языке.

Сандерс заметила, что не присутствовала при частных переговорах Трампа и не может ничего сказать о словах, которые она не слышала.

При этом неизвестно не только то, были ли слова Президента США шуткой или сигналом, но и то, произносил ли он их в действительности.