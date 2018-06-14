Муфтий Татарстана поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

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Фото: dumrt.ru
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил мусульман республики с праздником Ураза-байрам. Поздравление опубликовано на сайте Духовного управления мусульман РТ.
Камиль хазрат Самигуллин выразил признательность тем, кто в священном месяце Рамадан вставал на ежедневный намаз, кто научился читать Коран и освоил правила таджвида.
Муфтий напомнил, что Рамадан – это месяц совершения благодеяний и отказа от плохих привычек. По его словам, священный месяц дал всем возможность окунуться в мир духовной чистоты и братства: кто-то осознал истинную ценность семьи и восстановил родственные и братские отношения, тяжелобольные, сироты и бедняки обрели исцеление и покровителей.
«Теперь только от нас зависит, оставим ли мы это духовное состояние только для Рамадана или изменим себя и свою жизнь навсегда после Ураза-байрама», – подчеркивается в поздравлении муфтия РТ.
Камиль хазрат призвал единоверцев дарить подарки родственникам, коллегам, друзьям и особенно детям. Он пожелал мусульманам республики счастливого праздника.
«Пусть Всевышний Аллах примет наш пост и все наши благие дела! Счастливого праздника! Амин», – обратился к верующим муфтий РТ.
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