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Татар-информ

15 июня 2018, 08:00

Духовная жизнь

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с праздником Ураза-байрам

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Фото: архив/Салават Камалетдинов

Глава республики назвал особенно символичным то, что приобщиться к уникальным духовным традициям смогут прибывающие в Казань гости ЧМ-2018.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Президент РТ Рустам Минниханов поздравил мусульман Татарстана с окончанием поста и благословенным праздником Ураза-байрам — Ид аль-Фитр. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По словам Минниханова, этот великий день неизменно наполняет сердца миллионов мусульман чувствами светлой радости, благочестивой умиротворенности и искренней благодарности Всевышнему Аллаху за его безграничные милости.

Строго следуя предписаниям Благородного Корана, на протяжении всего священного месяца Рамазан верующие соблюдали уразу, искренними молитвами и благими делами очищая свои души и укрепляя нравственные устои уммы, сказал Президент РТ.

«Празднование Ураза-байрама в Татарстане вобрало в себя многовековые духовно-религиозные традиции наших предков, основанные на идеалах мирного сосуществования, глубоком уважении к родному языку и богатой татарской культуре. Отрадно, что с каждым годом мусульманская благотворительность и меценатство в нашей республике приобретают новые формы, охватывая все более широкие слои населения. Повсеместно проводятся ифтары: только прошедший на днях республиканский ифтар собрал около десяти тысяч человек», — отметил лидер республики.

Рустам Минниханов обратил внимание на то, что в Татарстане, где в мире и согласии проживают представители многих национальностей и вероисповеданий, Ураза-байрам является одним из наиболее почитаемых и повсеместно отмечаемых праздников. 

Особенно символичным он назвал то, что приобщиться к нашим уникальным духовным традициям теперь смогут и прибывающие в Казань гости чемпионата мира по футболу.

Сегодня верующие собираются на совместную молитву и устраивают щедрые праздничные застолья, утверждаясь в своем стремлении к самосовершенствованию, добру и милосердию, сказал Президент.

«Пусть же этот прекрасный праздник дарует всем нам радость духовного обновления, единства и созидательного труда! Желаю вам счастья, здоровья, мира и благополучия!» — заключил Минниханов.

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