Для работы беспилотника «МегаФон» первым запустил в Казани 5G

Гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков пояснил, что сеть 5G нужна для бесперебойной передачи большого объема данных на высоких скоростях.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). «МегаФон» запустил зону сети пятого поколения на тестовой трассе беспилотного электробуса КАМАЗ-1221 «Ш.А.Т.Л.» (Широкая Адаптивная Транспортная Логистика) в Казани. Об этом стало известно на демонстрации беспилотника Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.

Пилотная зона сети пятого поколения «МегаФона» выступила инфраструктурой для передачи сигналов 5G-модемов, установленных на электробусах. Информация о параметрах движения и режимах работы узлов беспилотника собирается с сотен датчиков, установленных в шатле. В онлайн-режиме она поступает на сервер КАМАЗа, а моментальный отклик удаленного объекта может обеспечить только сеть 5G.

«Помимо высоких скоростей, пятое поколение отличается минимальными задержками. Это необходимо, чтобы машина могла в короткое время связываться с датчиками. Сегодня все было замечательно, было некое волнение, но мы остались довольны тем, что наша часть выдержала испытание», — сказал гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков.

Транспортное средство разработано КАМАЗом совместно с ФГУП «НАМИ». Оно способно перевозить пассажиров с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

«Этот опыт показывает, что мы конкурентоспособны. Здесь много систем: есть оптическое зрение, радары. Чтобы по железу и по некоторым функциям быть впереди, мы сотрудничаем с „МегаФоном“, потому что это вопрос современной связи без задержек, работы с большим объемом информации. Это только развивается, и мы на передней грани, все вместе», — заявил заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по развитию Ирек Гумеров.

На вопрос журналистов о практическом назначении сетей пятого поколения Сергей Солдатенков ответил следующее: «Есть такое понятие, придуманное немцами, — индустриализация 4.0. Это Интернет вещей и промышленный Интернет. Что касается пятого поколения, то не нужны такие скорости для обычной жизни, поэтому будут точечные промышленные кейсы, решения для бизнеса». Он также привел в пример прямую трансляцию товарищеского футбольного матча Россия — Турция в формате VR с использованием технологии 5G.

«Это уже не стендовые вещи. Камеры стояли на стадионе, а люди в очках сами выбирали, с какой точки им смотреть футбол. Вот они технологии пятого поколения», — сказал Солдатенков.

Он уверен, что впереди еще немало случаев применения 5G в области дополненной реальности, медицины, работы коммунальных и оперативных городских служб.

Пилотная зона сети 5G будет действовать в течение всех матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани. Она понадобится для работы беспилотника, который будет перевозить туристов, болельщиков и жителей города от фанфеста до гостинично-развлекательного комплекса «Ривьера». Длина трассы, специально созданной на песчаной насыпи вдоль берега Казанки, составила 650 метров. Одновременно шатл может перевезти 12 пассажиров, поскольку там предусмотрено шесть сидячих и столько же стоячих мест.