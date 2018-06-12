Для работы беспилотника «МегаФон» первым запустил в Казани 5G

Фото: Михаил Захаров
(Казань, 15 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). «МегаФон» запустил зону сети пятого поколения на тестовой трассе беспилотного электробуса КАМАЗ-1221 «Ш.А.Т.Л.» (Широкая Адаптивная Транспортная Логистика) в Казани. Об этом стало известно на демонстрации беспилотника Президенту Татарстана Рустаму Минниханову.
Пилотная зона сети пятого поколения «МегаФона» выступила инфраструктурой для передачи сигналов 5G-модемов, установленных на электробусах. Информация о параметрах движения и режимах работы узлов беспилотника собирается с сотен датчиков, установленных в шатле. В онлайн-режиме она поступает на сервер КАМАЗа, а моментальный отклик удаленного объекта может обеспечить только сеть 5G.
«Помимо высоких скоростей, пятое поколение отличается минимальными задержками. Это необходимо, чтобы машина могла в короткое время связываться с датчиками. Сегодня все было замечательно, было некое волнение, но мы остались довольны тем, что наша часть выдержала испытание», — сказал гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков.
Транспортное средство разработано КАМАЗом совместно с ФГУП «НАМИ». Оно способно перевозить пассажиров с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.
«Этот опыт показывает, что мы конкурентоспособны. Здесь много систем: есть оптическое зрение, радары. Чтобы по железу и по некоторым функциям быть впереди, мы сотрудничаем с „МегаФоном“, потому что это вопрос современной связи без задержек, работы с большим объемом информации. Это только развивается, и мы на передней грани, все вместе», — заявил заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» по развитию Ирек Гумеров.
На вопрос журналистов о практическом назначении сетей пятого поколения Сергей Солдатенков ответил следующее: «Есть такое понятие, придуманное немцами, — индустриализация 4.0. Это Интернет вещей и промышленный Интернет. Что касается пятого поколения, то не нужны такие скорости для обычной жизни, поэтому будут точечные промышленные кейсы, решения для бизнеса». Он также привел в пример прямую трансляцию товарищеского футбольного матча Россия — Турция в формате VR с использованием технологии 5G.
«Это уже не стендовые вещи. Камеры стояли на стадионе, а люди в очках сами выбирали, с какой точки им смотреть футбол. Вот они технологии пятого поколения», — сказал Солдатенков.
Он уверен, что впереди еще немало случаев применения 5G в области дополненной реальности, медицины, работы коммунальных и оперативных городских служб.
Пилотная зона сети 5G будет действовать в течение всех матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани. Она понадобится для работы беспилотника, который будет перевозить туристов, болельщиков и жителей города от фанфеста до гостинично-развлекательного комплекса «Ривьера». Длина трассы, специально созданной на песчаной насыпи вдоль берега Казанки, составила 650 метров. Одновременно шатл может перевезти 12 пассажиров, поскольку там предусмотрено шесть сидячих и столько же стоячих мест.
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