В Лаишевском районе обнаружены уникальные археологические находки

За две недели археологи нашли два кувшина, наконечники стрел, кресало и элементы украшений.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В Лаишевском районе Татарстана проводятся археологические раскопки. Археологи работают возле села Тарлаши на берегу Архиерейского озера, пишет местный газета «Камская новь».

По словам ученых, могильник относится к непростому периоду истории Поволжья. В середине XVI века здесь существовало поселение, которое позже по неизвестным причинам было покинуто. В работах вместе участвуют татарстанские и чувашские археологи.

За две недели исследователи нашли два кувшина, наконечники стрел, кресало и элементы украшений. Часть предметов выполнена в традициях Казанского ханства, а часть – в традициях русской материальной культуры той эпохи.

Ученые объясняют, что в данной местности всегда проживали люди разных национальностей, которые вполне могли перенимать друг у друга отдельные элементы культуры. Археологам предстоит выяснить, кто именно здесь жил и почему покинул эту землю.

По одной из версий, селение было заброшено после военного конфликта или природной катастрофы. Один из кувшинов сильно деформирован из-за воздействия высоких температур. Возможно, село было уничтожено огнем.

Исследователям также предстоит изучить могильник и узнать погребальные обряды жителей села. По их словам, они продолжат искать параллели с другими могильниками, изучать письменные источники и выстраивать топографию памятника.