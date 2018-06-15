Татарстан вошел в топ-3 регионов ПФО с самыми высокими ценами на однокомнатные квартиры

Самую дорогую «однушку» в Татарстане предлагают купить за 8,9 млн рублей.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Татарстан вошел в топ-10 регионов Приволжского федерального округа с самыми высокими ценами на однокомнатные квартиры. Соответствующий рейтинг составила компания российского рынка онлайн-недвижимости.

Татарстан в рейтинге занял вторую строчку. Самая дорогая «однушка» продается в жилом комплексе «Берег» за 8,9 млн рублей. Площадь квартиры составляет 62 кв. м.

В топ-10 рейтинга вошли Башкортостан, Татарстан, Самарская область, Пермский край, Нижегородская и Саратовская области, Чувашская Республика, Ульяновская и Кировская области, а также Республика Мордовия.

Максимальные цены на однокомнатные квартиры в регионах ПФО колеблются от 4 до 11,5 млн рублей. Отмечается, что для рейтинга были отобраны лоты, представленные на вторичном рынке и с готовой отделкой.