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Татар-информ

15 июня 2018, 05:32

Экономика и финансыОбщество

Среди безработных Елабуги преобладают женщины

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В центре занятости населения представили социальный портрет безработных.

(Елабуга, 15 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Среди представителей рабочих профессий в составе безработных Елабуги преобладают водители, продавцы, слесари, а вот из специалистов и служащих длительное время остаются невостребованными елабужане, имеющие специальности бухгалтера и менеджера. В центре занятости населения представили социальный портрет безработных.

Около 10 процентов безработных Елабуги перед обращением в службу занятости занимались неквалифицированным трудом. «13,7 процента стоящих на учете остались без работы в результате ликвидации организации или сокращения штата, 52,1 процента уволились по собственному желанию», – отметили специалисты центра.

Традиционно среди безработных больше женщин. До 12 процентов сократилось количество сельских безработных, тогда как на начало года их доля в общей численности безработных граждан составляла 14,7 процента. 35,6 процента стоящих на учете в центре имеют высшее образование, у 28,3 процента – среднее профессиональное образование. Образование на уровне среднего общего или основного общего имеют 36,1 процента зарегистрированных безработных.

На 1 июня уровень безработицы в Елабуге составляет 1 процент от экономически активного населения.

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