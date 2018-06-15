В Елабуге объявят победительницу конкурса «Сабантуй сылуы»

В этом году за звание победительницы конкурса на главной сцене праздника поборются пять девушек.

(Елабуга, 15 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). В этом году в Елабуге на звание «Сабантуй сылуы» претендуют пять девушек, которые прошли отборочный тур ежегодного конкурса. Конкурсантки прошли три испытания: они сделали дефиле в национальном платье, показали творческий номер и продемонстрировали кулинарные способности.

Адиля Валиева – самая младшая участница конкурса, в этом году она закончила 9-й класс. «По-моему, я достойна этого звания: очень люблю родной язык, обычаи, люблю готовить. Хорошо пою и танцую», – заметила девушка.

Не менее талантливы и другие претендентки. Девушки хорошо говорят на татарском языке, знают народные традиции и очень обаятельны. Так, Гульзария Шакирова уверена, что конкурс «Сабантуй сылуы» дает участницам возможность прикоснуться к древним традициям татарского народа.

Имя победительницы конкурса объявят в день празднества. Сабантуй в городе пройдет 16 июня на Шишкинских прудах.