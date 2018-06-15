Американские ученые научили искусственный интеллект видеть сквозь стены

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(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). Американские ученые разработали технологию RF-Pose, которая способна определить позу и движения человека, находящегося за стеной. Об этом сообщается на портале «Умная страна».
Система представляет собой интегрированную систему искусственного интеллекта и беспроводной радиосвязи. На испытаниях она продемонстрировала достаточную эффективность.
Система предназначена для спасательных работ, а также для наблюдения за пациентами, которые страдают болезнью Паркинсона или рассеянным склерозом.
Сейчас эксперты используют двухмерную модель движения человека, однако в будущем они планируют усовершенствовать RF-Pose с помощью 3D моделей.
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