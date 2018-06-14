Культурная программа ЧМ-2018: Казанский театр юного зрителя

Во время мундиаля в театре покажут пять спектаклей.

(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу в Казанском государственном театре юного зрителя покажут пять спектаклей.

15 июня в 11.00 зрителям представят спектакль «В поисках чуда» Луизы Чемерчевой и Ильгиза Зайниева с возрастным ограничением 0+. В 18.30 будет показан «Господин Ибрагим» Эрика-Эммануэля Шмитта, 14+.

21 июня состоится спектакль «В поисках чуда». Начало в 11.00, 0+.

22 июня будет показана пьеса «Здравствуйте, я ваша тетя!» Брэндона Томаса. Начало в 18.30, 12+.

26 июня пройдет «В поисках чуда». Начало в 11.00, 0+.

28 июня будет представлена постановка «Оскар и розовая мама» Эрика-Эммануэля Шмитта. Начало в 18.30, 12+.

29 июня же пройдет «Выстрел» Александра Пушкина. Начало в 18.30, 12+.