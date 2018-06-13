«Библиотека в парке» откроется в Казани

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Фото: pixabay.com
(Казань, 15 июня, «Татар-информ»). 18 июня в сквере имени Лобачевского состоится «Библиотека в парке». Слоган праздника – «Укы. Уйла. Сойлэ. – Читай. Думай. Говори. – Read. Think. Speak», сообщает пресс-служба библиотеки.
На центральной площадке будет проходить театрализованный концерт с участием коллективов и исполнителей Казанского государственного института культуры, Казанского инновационного института им. В. Г. Тимирясова, библиотекарей и читателей из Выскогорского и Пестречинского районов Татарстана. Также перед зрителями выступят коллектив гимнасток Общественной организации физкультурно-спортивного общества «Спартак-Татарстан» и солисты музыкального колледжа им. И. В. Аухадеева.
В рамках рубрики «Открытый микрофон» выступят писатели и поэты республики, представители редакций региональных периодических изданий, деятели культуры и искусства. К ним смогут присоединиться гости праздника и прочесть любимые стихотворения.
На территории детской зоны пройдут мастер-классы по издательской деятельности и изготовлению мини-книжек, арт-импровизация «Рисуем футбол», интеллектуальная квест-эстафета.
В зоне буккроссинга можно будет поделиться уже прочитанными книгами, а также взять с собой любую понравившуюся. Будут работать тематические выставки книг и периодических изданий, стилизованная фотозона. В рамках работы лектория гости смогут послушать лекции о здоровом образе жизни, правильном питании и спорте. В программе запланировано проведение импровизированного мини-сабантуя с традиционными состязаниями.
Также пройдет акция под названием «Пишем книгу». Гости мероприятия смогут написать свои предложения и пожелания. Эта книга будет храниться в Национальной библиотеке РТ. Мероприятие завершится флешмобом.
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