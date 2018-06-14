Рустам Минниханов закрыл Полпредство Татарстана на Украине

Представительство республики на Украине работало с 1994 года.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня своим указом закрыл Полномочное представительство РТ на Украине. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации региона.

Полномочное представительство республики на Украине было создано в ноябре 1994 года. С 1996 года и до сегодняшнего дня его возглавлял Ростислав Вахитов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Украина создаст визовые центры в восьми российских городах, в том числе и в Казани.