Рустам Минниханов закрыл Полпредство Татарстана на Украине

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня своим указом закрыл Полномочное представительство РТ на Украине. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации региона.
Полномочное представительство республики на Украине было создано в ноябре 1994 года. С 1996 года и до сегодняшнего дня его возглавлял Ростислав Вахитов.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Украина создаст визовые центры в восьми российских городах, в том числе и в Казани.
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В этом году за звание победительницы конкурса на главной сцене праздника поборются пять девушек.
Ветерану передали медаль «За добросовестный труд» и открытки от Президента РФ Владимира Путина и Президента РТ Рустама Минниханова.
Представительство республики на Украине работало с 1994 года.
В рамках визита глава Республики Казахстан посетит КФУ и Казанский Кремль.
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