Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Казань

В рамках визита глава Республики Казахстан посетит КФУ и Казанский Кремль.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня в РТ с рабочим визитом прибыл Президент Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Президента РТ.

15 июня глава Республики Казахстан посетит Казанский федеральный университет. Здесь состоится встреча со студентами из Казахстана и торжественная церемония, во время которой Нурсултану Назарбаеву присвоят звание почетного доктора КФУ.

После церемонии Нурсултан Назарбаев посетит Казанский Кремль. На территории Кремля будет организована выставка техники больших предприятий РТ — «КАМАЗ», «Форд Соллерс», «КВЗ» и др.

Далее состоится встреча двух глав: Нурсултана Назарбаева с Рустамом Миннихановым.

По завершении мероприятия Президент Республики Казахстан проследует в Представительский корпус, где Госсоветник РТ Минтимер Шаймиев расскажет о проектах, реализованных в рамках деятельности Фонда «Возрождение».