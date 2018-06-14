Три российские субмарины вошли в топ-5 опасных подводных лодок

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Три российские модели попали в топ-5 самых опасных подводных лодок, сообщает РИА Новости, ссылаясь на американский журнал The National Interest.
В список были включены модели, которые уже находятся в эксплуатации или же поступят на вооружение в скором времени.
Одним из лидеров рейтинга является атомная подводная лодка 4-го поколения проекта 955 «Борей». Отмечается, данная субмарина стала самой тихой среди российских АПЛ.
Издание включило в топ АПЛ проекта 667БДРМ «Дельфин», составляющие основу стратегического флота России. Одним из приметных характеристик «Дельфина» является способность вести круговой огонь в любом направлении.
Третьей российской подлодкой, которая вошла в топ-5, является многоцелевая АПЛ проекта 885 «Ясень». По словам издания, отличительной чертой этой модели является то, что подлодки «быстрые, чрезвычайно тихие и обладают крайне мощными датчиками».
The National Interest также включил в рейтинг американские подводные лодки классов «Огайо» и «Колумбия».
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