Илья Авербух объяснил неприличный жест Робби Уильямса во время Церемонии открытия ЧМ-2018

На московском стадионе «Лужники» прошла Церемония открытия ЧМ-2018.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Неприличный жест музыканта Робби Уильямса является реакцией певца на критику британских СМИ, прокомментировал поступок британского музыканта режиссер мероприятия Илья Авербух. Об этом сообщает РИА Новости.

Камеры сняли во время трансляции, как во время выступления Робби Уильямс показал средний палец. Также певец изменил фрагмент песни

Церемония открытия ЧМ-2018 прошла сегодня на московском стадионе «Лужники».