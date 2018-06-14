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Татар-информ

14 июня 2018, 22:48

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Илья Авербух объяснил неприличный жест Робби Уильямса во время Церемонии открытия ЧМ-2018

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Фото: скриншот

На московском стадионе «Лужники» прошла Церемония открытия ЧМ-2018.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Неприличный жест музыканта Робби Уильямса является реакцией певца на критику британских СМИ, прокомментировал поступок британского музыканта режиссер мероприятия Илья Авербух. Об этом сообщает РИА Новости. 

Камеры сняли во время трансляции, как во время выступления Робби Уильямс показал средний палец. Также певец изменил фрагмент песни 

Церемония открытия ЧМ-2018 прошла сегодня на московском стадионе «Лужники».

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