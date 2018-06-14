Московский театр танца «Гжель» откроет фестиваль «Все флаги в гости едут к нам»

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Большой праздничный фестиваль «Все флаги в гости едут к нам» откроется концертом Московского театра танца «Гжель», сообщается на сайте Минкультуры РТ.
Фестиваль начнется 15 июня в 18.00 в Татгосфилармонии.
Театр «Гжель» продемонстрирует богатый фольклорный материал различных регионов России, в спектаклях театра воссоздаются картинки прошлого и настоящего, оживают творения мастеров народных художественных промыслов: гжель, палех, хохлома, дымковская игрушка, финифть.
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В рамках визита глава Республики Казахстан посетит КФУ и Казанский Кремль.
Фестиваль начнется 15 июня в 18.00 в Татгосфилармонии.
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В матче открытия домашнего мундиаля российские футболисты в «Лужниках» обыграли команду Саудовской Аравии.
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