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Татар-информ

14 июня 2018, 21:46

Общество

Telegram продолжит борьбу с блокировкой на международном уровне

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9 мая ЕСПЧ человека внес в регистр жалобу российского мессенджера на штраф, наложенный из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Представители защиты Telegram продолжат выступать против решения о блокировке мессенджера не только в российских инстанциях, но и в международных организациях, сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя Международной правозащитной группы Агора Дмитрия Колбасина.

Ранее Московский городской суд отказался отменить решение о блокировке в России Telegram, который не стал предоставлять ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. 

Колбасин отметил, что 9 августа Верховный суд России рассмотрит апелляцию по делу об оспаривании мессенджером Telegram приказа ФСБ. 

9 мая Европейский суд по правам человека внес в регистр жалобу российского мессенджера на штраф в размере 800 тыс. рублей, наложенный из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования. 

Колбасин подчеркивает, что Telegram не изменить своей позиции. Штраф за отказ предоставить ключи шифрования, приказ ФСБ, а также решение о блокировке мессенджера противоречат российским и международным законодательным актам, отметил он.

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