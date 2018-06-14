Во время ЧМ-2018 Черноморский флот будет работать в штатном режиме

В Минобороны сообщили, что источник, который распространил информацию о переводе флота в боевую готовность, является фейком.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Министерство обороны России опровергло информацию, ранее опубликованную СМИ, о том, что Черноморский флот находится в боевой готовности из-за возможных провокаций со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что мероприятия по приведению российского флота в режим боеготовности не проводились. По словам ведомства, источник, который распространил информацию о переводе флота в боевую готовность, является фейком.

Ранее СМИ сообщали, что из-за потенциальной опасности Украины российский флот привели в боевую готовность.