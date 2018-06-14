Минниханов наградил Рыжикова и Карадениза орденами «За заслуги перед Республикой Татарстан»

Рыжиков и Карадениз подарили главе республики футбольный мяч с автографами и спортивную майку ФК «Рубин».

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов наградил орденами «За заслуги перед Республикой Татарстан» игроков футбольного клуба «Рубин» Сергея Рыжикова и Гекдениза Карадениза. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Церемония награждения прошла в каминном зале Губернаторского дворца Казанского Кремля.

Президент РТ отметил, что Сергей Рыжиков и Гекдениз Карадениз — это игроки, которые принесли «Рубину» победы, успех, а также способствовали сплочению команды.

Рыжиков и Карадениз поблагодарили руководство республики за высокую оценку их достижений и подарили главе республики футбольный мяч с автографами и спортивную майку ФК «Рубин».