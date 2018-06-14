Сборная России победила на чемпионате мира впервые за 16 лет

В матче открытия домашнего мундиаля российские футболисты в «Лужниках» обыграли команду Саудовской Аравии.

(Москва, 14 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная России по футболу с победы начала домашний чемпионат мира: в Москве подопечные Черчесова обыграли команду Саудовской Аравии со счетом 5:0. Корреспондент ИА «Татар-информ» посмотрел матч открытия мундиаля с трибуны «Лужников» и убедился в том, что нашу страну в ближайший месяц ждет фантастический праздник футбола.

Нынешний чемпионат мира вполне можно назвать историческим, поскольку раньше он никогда не проводился в Восточной Европе. Мундиаль ждали во всем мире, но наша страна готовилась к нему особенно: сборная России не радовала своих поклонников большими успехами десять последних лет, поэтому перед домашним чемпионатом мира ожидания были высоки. Команда не лучшим образом выступила на Кубке конфедераций, была неубедительна в контрольных матчах и получала в свой адрес огромное количество критических стрел. Чиновники и главный тренер уверяли электорат в готовности сборной к мундиалю и отсутствии поводов для беспокойства. Впрочем, невзирая на итоговый результат команды, стране предстояло принимать крупнейшее мировое событие в спорте. Москва за несколько дней до матча открытия раскрасилась во все цвета радуги — от изобилия флагов, маек сборных и различных болельщицких прибамбасов порой рябило в глазах. Больше всего фанатам приглянулась улица Никольская: в ночь на 14 июня там зажигали аргентинцы, мексиканцы, саудиты, колумбийцы и многие другие. За пару часов до дебютного поединка мундиаля возле «Лужников» можно было вживую увидеть объединяющую силу футбола — поклонники обеих сборных братались, плясали и даже не вспоминали о предстоящем соперничестве. Россияне, впрочем, всеми силами верили в успех своей команды: в последний раз наша сборная побеждала на чемпионате мира в далеком 2002-м.

Смотреть футбол с трибуны вместе с простыми болельщиками — удовольствие особенное: чаша стадиона кипит, бурлит, и ты являешься частью этого эмоционального действа. «Лужники» на матче открытия были заполнены до отказа, причем не только россиянами или саудитами — удалось разглядеть флаги Колумбии, Египта, Исландии, Панамы, а в один момент с верхних ярусов раздалось «Мехико, Мехико!». Весь этот интернационал, похоже, сильно впечатлил российских футболистов, хотя колени у них все же дрожали: первые минут десять ушли на адаптацию. Как только россияне привыкли к обстановке, трибуны взорвал Газинский — после розыгрыша углового он остался один в штрафной, получил радиоуправляемую передачу и головой отправил мяч в ворота. Команда Саудовской Аравии пыталась играть в быстрый футбол и короткий пас по заветам своего наставника: такую игру Хуан Антонио Пицци ставил и чилийцам, с которыми приезжал в Россию год назад. Вот только исполнители у южноамериканцев посерьезнее, а саудиты никак не могли сконструировать что-то у ворот Игоря Акинфеева. Самый опасный момент во владениях российского голкипера создали его партнеры по команде — Илья Кутепов так рьяно пытался прервать верховую передачу, что чуть не срезал мяч в свои ворота. В середине тайма хозяева мундиаля лишились Алана Дзагоева: один из лидеров команды на ровном месте потянул заднюю поверхность бедра и уступил свое место на поле Денису Черышеву. Воспитанник мадридского «Реала» вскоре зажег свою фамилию на табло — получив мяч в штрафной, он элегантно «отправил в буфет» двух защитников и мощно пробил в ближний угол. Перед вторым таймом россияне имели комфортное преимущество в два мяча, что позволяло им в дальнейшем диктовать условия игры и при необходимости «застегиваться на все пуговицы» в обороне.

Нередко преимущество одной из команд играет для нее злую шутку: чуть расслабишься и тут же рискуешь пропустить гол в свои ворота. Саудиты после перерыва чуть поприжали россиян и вполне могли отыграть один мяч — нападающему не хватило считанных сантиметров, чтобы переправить мяч в ворота. Гости взяли мяч под контроль и добавили в движении, вынуждая подопечных Черчесова больше обороняться. Контратаки все же приносили остроту у ворот саудитов: Федор Смолов имел отличный шанс на добивании, но не смог забить третий мяч. Ближе к середине тайма Черчесов решил освежить атаку — вместо Самедова вышел родившийся в Набережных Челнах Далер Кузяев, а Федора Смолова на полиции центрфорварда заменил Артем Дзюба. На то, чтобы забить, самому острому на язык футболисту российской сборной понадобилось пару минут — очередной кросс от Головина Дзюба преобразовал в гол. Такого уверенного начала домашнего чемпионата мира от хозяев не ожидал, пожалуй, никто. Другое дело, что уровень соперника, хоть он и опережает нас в рейтинге ФИФА, оставляет желать лучшего. По крайней мере, своей игрой и результатом российские футболисты дали достойный ответ критикам и недоброжелателям. В добавленное время четвертый гол хозяев забил Черышев, а точку в матче филигранным ударом со штрафного поставил Александр Головин. Ходят слухи, что за этим игроком гоняется «Ювентус» — если это так, то матчем против Саудовской Аравии молодой россиянин явно набрал себе вистов. Последние мгновения матча команды доигрывали под болельщицкое «Молодцы!» в адрес сборной России — подопечные Черчесова начинают чемпионат мира с яркой и уверенной победы.