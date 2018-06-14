СМИ: Трамп назвал Крым российским

Президент США сказал, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире».

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым принадлежит России, потому что там все говорят по-русски. Об этом сообщает RT со ссылкой на BuzzFeed.

Такое заявление он сделал во время саммита стран «Большой семерки» 8 июня в Квебеке.

Как отметили два дипломатических источника, Трамп также сказал, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире».

По данным издания, было непонятно, сказал ли американский лидер это в шутку, или его заявления свидетельствуют о резком отклонении от нынешнего курса внешней политики США.

В Белом доме эту информацию еще не комментировали.