СМИ: Трамп назвал Крым российским

Рекомендуем
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым принадлежит России, потому что там все говорят по-русски. Об этом сообщает RT со ссылкой на BuzzFeed.
Такое заявление он сделал во время саммита стран «Большой семерки» 8 июня в Квебеке.
Как отметили два дипломатических источника, Трамп также сказал, что «Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире».
По данным издания, было непонятно, сказал ли американский лидер это в шутку, или его заявления свидетельствуют о резком отклонении от нынешнего курса внешней политики США.
В Белом доме эту информацию еще не комментировали.
Следующая новость
Рыжиков и Карадениз подарили главе республики футбольный мяч с автографами и спортивную майку ФК «Рубин».
В матче открытия домашнего мундиаля российские футболисты в «Лужниках» обыграли команду Саудовской Аравии.
1 июня 2018 года проект «Видеть и слышать сердцем» фонда «Ярдэм» победил в конкурсе грантов Президента РФ на развитие гражданского общества.
Самолет со спортсменами приземлился в аэропорту «Казань» в 19.20 по московскому времени.
Далер Кузяев вышел на замену во втором тайме матча сборных России и Саудовской Аравии.
Деятельность автозаправочной станции по Машиностроительной улице приостановлена на 90 суток.
Фигуристка завоевала первое золото России на Олимпиаде в Пхенчхане.
Желающие могут узнать о приеме подробнее, позвонив по телефону: 8 (843) 221-74-14.
Глава парламента направил телеграмму в адрес Председателя Госдумы Вячеслава Володина.
Воспитанники нижнекамской школы для глухих и слабослышащих детей представили на региональном отборе жестовое пение.
Правоохранители обнаружили в квартире 63-летнего мужчины более килограмма экстракта маковой соломы.
Вес чак-чака в форме мяча превышает 4 тыс. кг.
Судебные приставы напоминают, что с начала прошлого года ФССП РФ и ее территориальные органы следят за деятельностью коллекторов.
Музейные объекты города продлили режим работы.
Сборная Японии будет играть в группе «Н» вместе с командами Колумбии, Сенегала и Польши.
Депутат Госсовета РТ отреагировала на решение Правительства о пенсионной реформе.
Депутат Госдумы от Татарстана прокомментировал решение Правительства об увеличении пенсионного возраста.
Всего в России появятся восемь украинских визовых центров.