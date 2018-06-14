Французская сборная по футболу прилетела в Казань

Самолет со спортсменами приземлился в аэропорту «Казань» в 19.20 по московскому времени.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Французская сборная по футболу прибыла в Казань. Самолет со спортсменами на борту приземлился в международном аэропорту «Казань» в 19.20 по московскому времени.

16 июня французы сыграют групповой матч со сборной Австралии, которая прибыла в Татарстан еще 10 июня.

В рейтинге ФИФА французы занимают седьмое место, а их оппоненты австралийцы — 36-ю строчку (что является слабейшим показателем в группе C).