Футболист из Набережных Челнов дебютировал на чемпионате мира

Далер Кузяев вышел на замену во втором тайме матча сборных России и Саудовской Аравии.

(Москва, 14 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Футболист сборной России Далер Кузяев, родившийся в Набережных Челнах, дебютировал на чемпионате мира. Во втором тайме матча открытия турнира против команды Саудовской Аравии Кузяев заменил Александра Самедова.

Далер Кузяев родился в Набережных Челнах, но в маленьком возрасте с родителями переехал в Оренбург, где и начал заниматься футболом. В настоящее время полузащитник выступает за Санкт-петербургский «Зенит».