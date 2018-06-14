Проект «Видеть и слышать сердцем» проведет реабилитацию более 200 слепых и слабовидящих людей

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Фото: предоставлено фондом «Ярдэм»
(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Сегодня в конференц-зале реабилитационного центра Национального благотворительного фонда «Ярдэм» состоялась пресс-конференция, посвященная началу проекта «Видеть и слышать сердцем».
В стартовой пресс-конференции приняли участие директор АНО «Добрая Казань», директор Дирекции парков и скверов города Казани Алсу Саетова, президент Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов, руководитель социального проекта «Видеть и слышать сердцем», директор учебно-реабилитационного центра Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм» Малика Гельмутдинова. Также во встрече приняли участие партнеры фонда «Ярдэм» и незрячие и слабовидящие реабилитанты.
1 июня этого года проект «Видеть и слышать сердцем» фонда «Ярдэм» победил в конкурсе грантов Президента РФ на развитие гражданского общества. Официально проект «Видеть и слышать сердцем» стартовал 11 июня и продолжится до сентября 2019 года. Будет проведено обучение 5 групп с общим количеством обучающихся 225 человек. Первая группа стартует уже с 1 июля.
«Этот проект направлен на развитие культуры благотворительности в Казани и подразумевает реализацию целого ряда социальных проектов и направлений, в том числе одно из направлений — это поддержка благотворительных проектов тех фондов, которые уже давно работают на территории нашего города. Именно в этой связи мы сотрудничаем активно с фондом „Ярдэм“. Потому что этот фонд работает уже достаточно давно, и его проекты показали свою эффективность и временем, и теми результатами, которые мы видим. Здесь задача проекта „Добрая Казань“ и мэрии, которые поддерживают проекты фонда „Ярдэм“, состоит только в том, чтобы без наших дополнительных ресурсов у фонда была возможность масштабировать свои проекты», — рассказала Алсу Саетова на конференции.
«Нам очень важно было поддержать и создать необходимую инфраструктуру, которая будет работать не только в течение реализации грантового проекта. Потому что в рамках грантовых средств предполагается закупка оборудования для их обучения и физических занятий слабовидящих людей. Для них будет проводиться медицинская реабилитация, тематические социально значимые мероприятия на территории городских парков и скверов, в учреждениях культуры», — отметила она.
В своем выступлении президент НИБФ «Ярдэм» Ильгам Исмагилов отметил, что президентский грант для благотворительного фонда — это не только большая помощь, но и признание заслуг деятельности Фонда на федеральном уровне. И поблагодарил всех партнеров, которые изъявили желание поддержать фонд «Ярдэм» в реализации этого социального проекта.
По его словам, проект «Видеть и слышать сердцем» реализуется в условиях софинансирования. Размер федерального гранта составляет почти 10 млн рублей, более 12 млн рублей привлекаются из собственных средств фонда.
Директор учебно-реабилитационного центра «Ярдэм», руководитель проекта «Видеть и слышать сердцем» Малика ханум Гельмутдинова выразила благодарность Президенту России за выделение средств для поддержки социальных проектов и Фонду-оператору за то, что высоко оценил труд центра.
«Многие из которых сами когда-то проходили реабилитацию в нашем Центре, а теперь сами преподают и помогают себе подобным. Во многих городах — в Ингушетии и в Башкортостане, в Чечне, Дагестане, Мари Эл, Чувашии есть такие наши реабилитанты. В нашем центре тоже есть преподаватели, которые когда-то проходили реабилитацию в нашем центре. На протяжении более 10 лет мы на базе нашего центра усовершенствовали нашу методику. В настоящее время в наш Центр хотят попасть очень многие инвалиды из России и из дальнего зарубежья, и на одно место претендует более пяти человек», — поделилась Гельмутдинова.
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