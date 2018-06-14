Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ëè÷íî ïîçäðàâèë îëèìïèéñêóþ ÷åìïèîíêó Àëèíó Çàãèòîâó ñ ïîáåäîé íà Èãðàõ

Ðåêîìåíäóåì
Ôîòî: president.tatarstan.ru
(Êàçàíü, 14 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ñåãîäíÿ Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêîé ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ 2018 ãîäà Àëèíîé Çàãèòîâîé â Ãóáåðíàòîðñêîì äâîðöå Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû ðåñïóáëèêè.
Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîçäðàâèë Àëèíó ñ ïîáåäîé â Ïõåí÷õàíå, îòìåòèâ, ÷òî åå ïîáåäà îñîáåííî âàæíà, òàê êàê ñïîðòñìåíêà çàâîåâàëà äëÿ Ðîññèè ïåðâîå çîëîòî Îëèìïèàäû-2018.
Ôèãóðèñòêó íà âñòðå÷å ñîïðîâîæäàëè ðîäèòåëè — Èëüíàç è Ëåéñàí Çàãèòîâû.
Òàêæå âî âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëü Àïïàðàòà Ïðåçèäåíòà ÐÒ Àñãàò Ñàôàðîâ, çàìåñòèòåëü Ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÒ Ëåéëà Ôàçëååâà, ìèíèñòð ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîðòó ÐÒ Âëàäèìèð Ëåîíîâ.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Ðûæèêîâ è Êàðàäåíèç ïîäàðèëè ãëàâå ðåñïóáëèêè ôóòáîëüíûé ìÿ÷ ñ àâòîãðàôàìè è ñïîðòèâíóþ ìàéêó ÔÊ «Ðóáèí».
Â ìàò÷å îòêðûòèÿ äîìàøíåãî ìóíäèàëÿ ðîññèéñêèå ôóòáîëèñòû â «Ëóæíèêàõ» îáûãðàëè êîìàíäó Ñàóäîâñêîé Àðàâèè.
1 èþíÿ 2018 ãîäà ïðîåêò «Âèäåòü è ñëûøàòü ñåðäöåì» ôîíäà «ßðäýì» ïîáåäèë â êîíêóðñå ãðàíòîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà.
Ñàìîëåò ñî ñïîðòñìåíàìè ïðèçåìëèëñÿ â àýðîïîðòó «Êàçàíü» â 19.20 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Äàëåð Êóçÿåâ âûøåë íà çàìåíó âî âòîðîì òàéìå ìàò÷à ñáîðíûõ Ðîññèè è Ñàóäîâñêîé Àðàâèè.
Äåÿòåëüíîñòü àâòîçàïðàâî÷íîé ñòàíöèè ïî Ìàøèíîñòðîèòåëüíîé óëèöå ïðèîñòàíîâëåíà íà 90 ñóòîê.
Ôèãóðèñòêà çàâîåâàëà ïåðâîå çîëîòî Ðîññèè íà Îëèìïèàäå â Ïõåí÷õàíå.
Æåëàþùèå ìîãóò óçíàòü î ïðèåìå ïîäðîáíåå, ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó: 8 (843) 221-74-14.
Ãëàâà ïàðëàìåíòà íàïðàâèë òåëåãðàììó â àäðåñ Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà.
Âîñïèòàííèêè íèæíåêàìñêîé øêîëû äëÿ ãëóõèõ è ñëàáîñëûøàùèõ äåòåé ïðåäñòàâèëè íà ðåãèîíàëüíîì îòáîðå æåñòîâîå ïåíèå.
Ïðàâîîõðàíèòåëè îáíàðóæèëè â êâàðòèðå 63-ëåòíåãî ìóæ÷èíû áîëåå êèëîãðàììà ýêñòðàêòà ìàêîâîé ñîëîìû.
Âåñ ÷àê-÷àêà â ôîðìå ìÿ÷à ïðåâûøàåò 4 òûñ. êã.
Ñóäåáíûå ïðèñòàâû íàïîìèíàþò, ÷òî ñ íà÷àëà ïðîøëîãî ãîäà ÔÑÑÏ ÐÔ è åå òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ñëåäÿò çà äåÿòåëüíîñòüþ êîëëåêòîðîâ.
Ìóçåéíûå îáúåêòû ãîðîäà ïðîäëèëè ðåæèì ðàáîòû.
Ñáîðíàÿ ßïîíèè áóäåò èãðàòü â ãðóïïå «Í» âìåñòå ñ êîìàíäàìè Êîëóìáèè, Ñåíåãàëà è Ïîëüøè.
Äåïóòàò Ãîññîâåòà ÐÒ îòðåàãèðîâàëà íà ðåøåíèå Ïðàâèòåëüñòâà î ïåíñèîííîé ðåôîðìå.
Äåïóòàò Ãîñäóìû îò Òàòàðñòàíà ïðîêîììåíòèðîâàë ðåøåíèå Ïðàâèòåëüñòâà îá óâåëè÷åíèè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.
Âñåãî â Ðîññèè ïîÿâÿòñÿ âîñåìü óêðàèíñêèõ âèçîâûõ öåíòðîâ.