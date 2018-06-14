Ãëàâíîå
Ñáîðíàÿ Ðîññèè ïîáåäèëà íà ÷åìïèîíàòå ìèðà âïåðâûå çà 16 ëåò

Òàòàð-èíôîðì

14 èþíÿ 2018, 19:08

Îôèöèàëüíàÿ õðîíèêàÑïîðò

Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ëè÷íî ïîçäðàâèë îëèìïèéñêóþ ÷åìïèîíêó Àëèíó Çàãèòîâó ñ ïîáåäîé íà Èãðàõ

Ðåêîìåíäóåì

Ôîòî: president.tatarstan.ru

Ôèãóðèñòêà çàâîåâàëà ïåðâîå çîëîòî Ðîññèè íà Îëèìïèàäå â Ïõåí÷õàíå.

(Êàçàíü, 14 èþíÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ñåãîäíÿ Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ âñòðåòèëñÿ ñ îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêîé ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ 2018 ãîäà Àëèíîé Çàãèòîâîé â Ãóáåðíàòîðñêîì äâîðöå Êàçàíñêîãî Êðåìëÿ. Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû ðåñïóáëèêè.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ñ‡ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð¹ XXIII Ð·Ð¸Ð¼Ð½Ð¸Ñ… ÐžÐ»Ð¸Ð¼Ð¿Ð¸Ð¹ÑÐºÐ¸Ñ… Ð¸Ð³Ñ€ 2018 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð² ÐŸÑ…Ñ‘Ð½Ñ‡Ñ…Ð°Ð½Ðµ (Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ° ÐšÐ¾Ñ€ÐµÑ) ÐÐ»Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ð˜Ð»ÑŒÐ½Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð—Ð°Ð³Ð¸Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð¹

Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîçäðàâèë Àëèíó ñ ïîáåäîé â Ïõåí÷õàíå, îòìåòèâ, ÷òî åå ïîáåäà îñîáåííî âàæíà, òàê êàê ñïîðòñìåíêà çàâîåâàëà äëÿ Ðîññèè ïåðâîå çîëîòî Îëèìïèàäû-2018.

Ôèãóðèñòêó íà âñòðå÷å ñîïðîâîæäàëè ðîäèòåëè — Èëüíàç è Ëåéñàí Çàãèòîâû.

Ð’ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð° Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð° Ñ Ñ‡ÐµÐ¼Ð¿Ð¸Ð¾Ð½ÐºÐ¾Ð¹ XXIII Ð·Ð¸Ð¼Ð½Ð¸Ñ… ÐžÐ»Ð¸Ð¼Ð¿Ð¸Ð¹ÑÐºÐ¸Ñ… Ð¸Ð³Ñ€ 2018 Ð³Ð¾Ð´Ð° Ð² ÐŸÑ…Ñ‘Ð½Ñ‡Ñ…Ð°Ð½Ðµ (Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ° ÐšÐ¾Ñ€ÐµÑ) ÐÐ»Ð¸Ð½Ð¾Ð¹ Ð˜Ð»ÑŒÐ½Ð°Ð·Ð¾Ð²Ð½Ð¾Ð¹ Ð—Ð°Ð³Ð¸Ñ‚Ð¾Ð²Ð¾Ð¹

Òàêæå âî âñòðå÷å ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëü Àïïàðàòà Ïðåçèäåíòà ÐÒ Àñãàò Ñàôàðîâ, çàìåñòèòåëü Ïðåìüåð-ìèíèñòðà ÐÒ Ëåéëà Ôàçëååâà, ìèíèñòð ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîðòó ÐÒ Âëàäèìèð Ëåîíîâ.

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Ìèííèõàíîâ íàãðàäèë Ðûæèêîâà è Êàðàäåíèçà îðäåíàìè «Çà çàñëóãè ïåðåä Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí»

Íîâîñòè äíÿ
20:54
Âëàäåëüöû íåäâèæèìîñòè ñìîãóò ïîëó÷èòü áåñïëàòíûå êîíñóëüòàöèè â îôèñàõ ÌÔÖ Êàçàíè
20:39
Ìèííèõàíîâ íàãðàäèë Ðûæèêîâà è Êàðàäåíèçà îðäåíàìè «Çà çàñëóãè ïåðåä Ðåñïóáëèêîé Òàòàðñòàí»

Ðûæèêîâ è Êàðàäåíèç ïîäàðèëè ãëàâå ðåñïóáëèêè ôóòáîëüíûé ìÿ÷ ñ àâòîãðàôàìè è ñïîðòèâíóþ ìàéêó ÔÊ «Ðóáèí».

20:18
Â Ñåòè ïîÿâèëèñü ïåðâûå êàäðû ïðîäîëæåíèÿ «×óäî-æåíùèíû»
20:07
Â êîííûõ ñêà÷êàõ â Åëàáóãå ñîñòîÿòñÿ ÷åòûðå çàåçäà
20:03
Ñáîðíàÿ Ðîññèè ïîáåäèëà íà ÷åìïèîíàòå ìèðà âïåðâûå çà 16 ëåò

Â ìàò÷å îòêðûòèÿ äîìàøíåãî ìóíäèàëÿ ðîññèéñêèå ôóòáîëèñòû â «Ëóæíèêàõ» îáûãðàëè êîìàíäó Ñàóäîâñêîé Àðàâèè.

20:00
ÑÌÈ: Òðàìï íàçâàë Êðûì ðîññèéñêèì
19:50
Ïðîåêò «Âèäåòü è ñëûøàòü ñåðäöåì» ïðîâåäåò ðåàáèëèòàöèþ áîëåå 200 ñëåïûõ è ñëàáîâèäÿùèõ ëþäåé

1 èþíÿ 2018 ãîäà ïðîåêò «Âèäåòü è ñëûøàòü ñåðäöåì» ôîíäà «ßðäýì» ïîáåäèë â êîíêóðñå ãðàíòîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ íà ðàçâèòèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà.

19:45
Ôðàíöóçñêàÿ ñáîðíàÿ ïî ôóòáîëó ïðèëåòåëà â Êàçàíü

Ñàìîëåò ñî ñïîðòñìåíàìè ïðèçåìëèëñÿ â àýðîïîðòó «Êàçàíü» â 19.20 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

19:31
Ôóòáîëèñò èç Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ äåáþòèðîâàë íà ÷åìïèîíàòå ìèðà

Äàëåð Êóçÿåâ âûøåë íà çàìåíó âî âòîðîì òàéìå ìàò÷à ñáîðíûõ Ðîññèè è Ñàóäîâñêîé Àðàâèè.

19:17
Â ×åëíàõ Ðîñòåõíàäçîð ïðèîñòàíîâèë ýêñïëóàòàöèþ ÀÃÇÑ èç-çà íàðóøåíèé ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè

Äåÿòåëüíîñòü àâòîçàïðàâî÷íîé ñòàíöèè ïî Ìàøèíîñòðîèòåëüíîé óëèöå ïðèîñòàíîâëåíà íà 90 ñóòîê.

19:09
Â Íèæíåì Íîâãîðîäå íåäåëþ ñíèæàþòñÿ öåíû íà òîïëèâî
19:08
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ëè÷íî ïîçäðàâèë îëèìïèéñêóþ ÷åìïèîíêó Àëèíó Çàãèòîâó ñ ïîáåäîé íà Èãðàõ

Ôèãóðèñòêà çàâîåâàëà ïåðâîå çîëîòî Ðîññèè íà Îëèìïèàäå â Ïõåí÷õàíå.

19:00
Ðóêîâîäèòåëü ÑÊÐ ïî Òàòàðñòàíó ïðîâåäåò â Êàçàíè ïðèåì ãðàæäàí

Æåëàþùèå ìîãóò óçíàòü î ïðèåìå ïîäðîáíåå, ïîçâîíèâ ïî òåëåôîíó: 8 (843) 221-74-14.

18:52
Ôàðèä Ìóõàìåòøèí âûðàçèë ñîáîëåçíîâàíèÿ â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ Ñòàíèñëàâà Ãîâîðóõèíà

Ãëàâà ïàðëàìåíòà íàïðàâèë òåëåãðàììó â àäðåñ Ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû Âÿ÷åñëàâà Âîëîäèíà.

18:38
Íèæíåêàìñêèå ñëàáîñëûøàùèå äåòè ïðîøëè â ôèíàë «Äîáðîé âîëíû» Èãîðÿ Êðóòîãî

Âîñïèòàííèêè íèæíåêàìñêîé øêîëû äëÿ ãëóõèõ è ñëàáîñëûøàùèõ äåòåé ïðåäñòàâèëè íà ðåãèîíàëüíîì îòáîðå æåñòîâîå ïåíèå.

18:37
Æèòåëü Àçíàêàåâñêîãî ðàéîíà ãîòîâèë èç ìàêà íàðêîòèê, à êâàðòèðó èñïîëüçîâàë êàê íàðêîïðèòîí

Ïðàâîîõðàíèòåëè îáíàðóæèëè â êâàðòèðå 63-ëåòíåãî ìóæ÷èíû áîëåå êèëîãðàììà ýêñòðàêòà ìàêîâîé ñîëîìû.

18:20
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïîïðîáîâàë ðåêîðäíûé ÷àê-÷àê â âèäå ìÿ÷à

Âåñ ÷àê-÷àêà â ôîðìå ìÿ÷à ïðåâûøàåò 4 òûñ. êã.

18:15
ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî ÐÒ: ×òî äåëàòü, åñëè âàì óãðîæàþò êîëëåêòîðû

Ñóäåáíûå ïðèñòàâû íàïîìèíàþò, ÷òî ñ íà÷àëà ïðîøëîãî ãîäà ÔÑÑÏ ÐÔ è åå òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû ñëåäÿò çà äåÿòåëüíîñòüþ êîëëåêòîðîâ.

18:10
Áîëåëüùèêè ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó ñìîãóò ïîñåòèòü åëàáóæñêèå ìóçåè ñî ñêèäêîé

Ìóçåéíûå îáúåêòû ãîðîäà ïðîäëèëè ðåæèì ðàáîòû.

17:59
Åâðîïàðëàìåíò ïðèçâàë Ðîññèþ îñâîáîäèòü Ñåíöîâà
17:46
Ñáîðíàÿ ßïîíèè ïðîâåëà ïåðâóþ îòêðûòóþ òðåíèðîâêó íà ñòàäèîíå «Ðóáèí»

Ñáîðíàÿ ßïîíèè áóäåò èãðàòü â ãðóïïå «Í» âìåñòå ñ êîìàíäàìè Êîëóìáèè, Ñåíåãàëà è Ïîëüøè.

17:42
Ñâåòëàíà Çàõàðîâà çàÿâèëà îá îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâà çà ëþäåé ïðåäïåíñèîííîãî âîçðàñòà

Äåïóòàò Ãîññîâåòà ÐÒ îòðåàãèðîâàëà íà ðåøåíèå Ïðàâèòåëüñòâà î ïåíñèîííîé ðåôîðìå.

17:40
Ïåðâûé áåñïëàòíûé ïîåçä ïðèâåç â Êàçàíü èç Ìîñêâû 560 áîëåëüùèêîâ ×Ì-2018
17:34
Èðåê Çèííóðîâ ñâÿçàë ïåíñèîííóþ ðåôîðìó ñ íåîáõîäèìîñòüþ ðîñòà ïåíñèé

Äåïóòàò Ãîñäóìû îò Òàòàðñòàíà ïðîêîììåíòèðîâàë ðåøåíèå Ïðàâèòåëüñòâà îá óâåëè÷åíèè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà.

17:30
Â Êàçàíè îòêðîåòñÿ âèçîâûé öåíòð Óêðàèíû

Âñåãî â Ðîññèè ïîÿâÿòñÿ âîñåìü óêðàèíñêèõ âèçîâûõ öåíòðîâ.

Ñîáûòèÿ

14 èþíÿÇåëåíûé «Ôëàìèíãî» íà ñòðàæå ýêîëîãèè Òàòàðñòàíà: óíèêàëüíîå ñóäíî ïðîâåðÿåò âîäó â Âîëãå

14 èþíÿÂçðàùåííûé Êàçàíüþ: 10 ôàêòîâ î Ñòàíèñëàâå Ãîâîðóõèíå â âîñïîìèíàíèÿõ êîëëåã-çåìëÿêîâ

14 èþíÿÀéðàò Ôàððàõîâ: ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà äî 63 è 65 ëåò — íå ñàìûé æåñòêèé âàðèàíò

14 èþíÿ×Ì ïî ôóòáîëó â Êàçàíè: íà êàêèõ óëèöàõ îãðàíè÷àò äâèæåíèå è êàê äîáèðàòüñÿ äîìîé

14 èþíÿUMMA-LAND: Êàêèå ïîäàðêè äàðÿò íà Óðàçà-áàéðàì â Êàçàíè è äðóãèõ ãîðîäàõ Ðîññèè

13 èþíÿÏàðê íà êëàäáèùå, õðàì â áûâøåé òþðüìå è çàãàäî÷íûé «Ýðìèòàæ»: Êàêèå òàéíû õðàíèò â ñåáå Êàçàíü è êóäà çà íèìè èäòè

13 èþíÿÂûñîêàÿ êóõíÿ â íàöèîíàëüíîì ñòèëå: «Òàòàðñêàÿ óñàäüáà» ïðèìåò ãîñòåé ×Ì-2018