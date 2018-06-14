В Челнах Ростехнадзор приостановил эксплуатацию АГЗС из-за нарушений промышленной безопасности

Деятельность автозаправочной станции по Машиностроительной улице приостановлена на 90 суток.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В Челнах Ростехнадзор приостановил эксплуатацию автомобильной газозаправочной станции ООО «Компании "Рубин"» из-за многочисленных нарушений требований промышленной безопасности, сообщается на сайте ведомства.

В мае инспекторы территориального отдела Ростехнадзора установили, что у станции по Машиностроительной улице отсутствует лицензия на пользование взрывопожарными и химически опасными объектами, нет регистрации ОПО в госреестре, отсутствует договор страхования риска ответственности, а также нет решения о вводе в пользование оборудования, работающего вод давлением, а оборудование не стоит на учете в Ростехнадзоре.

Отдельно отмечено, что руководство и сотрудники ООО «Компании "Рубин"» не аттестованы в области промышленной безопасности, а газовые баллоны наполнял персонал, не прошедший проверку необходимых знаний.

Данные нарушения влекут за собой угрозу жизни и здоровью работников предприятия, окружающей среде и безопасности государства, а также людей, которые заправляются на АГЗС, потому что неконтролируемая утечка газа может привести к пожару и взрыву.

По представлению Ростехнадзора суд приостановил деятельность АГЗС на 90 суток до устранения выявленных нарушений.