В Нижнем Новгороде неделю снижаются цены на топливо

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Со 2 по 9 июня, за неделю, в Нижнем Новгороде снизились цены на бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает NewsNN со ссылкой на данные Нижегородстата.
9 июня бензин марки Аи-92 стоил на 0,2 процента ниже, чем неделю назад – 41,31 рубля за литр. На аналогичный процент подешевели Аи-95 и Аи-98 – до 44,36 и 48,17 рубля за литр соответственно.
Дизтопливо при этом стало дешевле на 0,1 процента: его цена снизилась до 43,78 рубля за литр.
Перед этим цены на топливо росли. Так, за предпоследнюю неделю они увеличились примерно на один процент.
Ранее Независимый топливный союз, объединяющий владельцев независимых АЗС, допустил подорожание бензина до 100 рублей за литр. В ответ на это курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер Дмитрий Козак заявил о невозможности подобного сценария. Сейчас Правительство рассматривает различные варианты регулирования цен на автомобильное топливо.
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