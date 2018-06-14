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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Житель Азнакаевского района готовил из мака наркотик, а квартиру использовал как наркопритон, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Суд установил, что в марте 63-летний мужчина изготовил более килограмма экстракта маковой соломы. Кроме того, будучи наркозависимым, он стал регулярно предоставлять свою квартиру другим людям, чтобы вместе употреблять наркотические средства.
По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконные изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере» и «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств».
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