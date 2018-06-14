В Татарстане разработали новый формат единого платежного документа

Единые по республике формы счетов-фактур будут действовать с июля.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ и Государственная жилищная инспекция Татарстана разработали новый формат единого платежного документа. Переход на единые по республике формы счетов-фактур планируется с июля. Об этом было заявлено сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В прошлом году по поручению Президента Татарстана был создан Единый расчетный центр, базовым предприятием был выбран «Татэнергосбыт», напомнил председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев.

Директор «Татэнергосбыта» Рифнур Сулейманов отметил, что Единый расчетный центр объединяет 47 центров в городах и районах республики и обслуживает 1,3 млн лицевых счетов. «Система позволяет создать единую базу данных граждан-потребителей жилищно-коммунальных услуг, – пояснил он. – Также обеспечен контроль за финансовыми потоками в сфере ЖКХ с полным автоматическим расщеплением и перечислением собранных денежных средств поставщикам ресурсов и услуг».

По его словам, важной задачей станет утверждение единого тарифного меню на услуги ЕРЦ с 1 июля текущего года.

«Сегодня по заключенным договорам существуют более 20 видов вознаграждений с большим количеством ценовых значений, – сказал Сулейманов. – По основной деятельности вознаграждение планируется установить для исполнителей коммунальных услуг в рублях на квадратный метр дифференцированно по городам и районам республики. Для ресурсоснабжающих и прочих организаций – в процентах от поступлений в зависимости от средней величины начислений на один лицевой счет. Для операторов по вывозу ТБО – в рублях на лицевой счет в месяц».

Директор компании сообщил, что появится официальный сайт ЕРЦ, где будет представлена вся необходимая информация для населения. Затем планируется создать систему «личный кабинет» с возможностью оплаты, передачи показаний приборов учета и анализа статистики потребления коммунальных услуг.