Руководитель СКР по Татарстану проведет в Казани прием граждан

Желающие могут узнать о приеме подробнее, позвонив по телефону: 8 (843) 221-74-14.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Глава следственного управления СКР по Татарстану Павел Николаев проведет 20 июня прием граждан. Об этом сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Прием будет вестись с 10 часов утра в здании управления, расположенном по адресу: Казань, ул. Большая Красная, д. 39.

Подробнее о формате приема желающие могут узнать, позвонив по телефону: 8 (843) 221-74-14.