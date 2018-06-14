УФССП России по РТ: Что делать, если вам угрожают коллекторы

Судебные приставы напоминают, что с начала прошлого года ФССП РФ и ее территориальные органы следят за деятельностью коллекторов.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Судебные приставы рассказали жителям республики, что делать в случае, если им начнут угрожать коллекторы, сообщила руководитель пресс-службы УФССП РФ по РТ Лилия Халимова.

В первую очередь приставы рекомендуют проверить наличие или отсутствие исполнительного производства на сайте http://r16.fssprus.ru/ в разделе «Банк данных исполнительных производств». Если производство имеется, надлежит обратиться непосредственно в подразделение приставов для получения информации.

Если информация о долге в Банке данных производств отсутствует, нужно выяснить, что за кредит подтолкнул действовать коллекторов, а затем отправиться в банк и выяснить, действительно ли право требования кредита было передано в другую организацию. Если банк это подтвердит, сообщите коллекторам о том, что вопрос вы желаете рассматривать в судебном порядке.

Важно отметить, что порядок общения коллекторов с должниками регламентирован законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"». За нарушения установленных норм закона предусмотрена ответственность.

Если коллекторы нарушают нормы закона, следует обратиться в Управление Федеральной службы судебных приставов по РТ по телефону, непосредственно по месту или через вышеуказанный сайт. Недобросовестные юридические лица будут привлекаться к административной ответственности.

Если коллекторы угрожают Вам или Вашим родственникам по телефону или при встрече, настоятельно рекомендуется оповестить правоохранительные органы. Следует зафиксировать все факты, связанные с угрозами, например, записать разговор и сделать расшифровку записи. Расшифровку нужно приложить к заявлению.

По закону, должники, не желающие общаться с коллекторами, могут также написать заявление об отказе взаимодействовать с ними. Заявление можно направить коллектору или кредитору не ранее чем через четыре месяца после даты просрочки.

Судебные приставы напоминают, что с начала прошлого года ФССП РФ и ее территориальные органы следят за деятельностью коллекторов. Служба занимается выявлением нарушений и привлечением к ответственности недобросовестных коллекторов.