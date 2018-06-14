Главное
Житель Азнакаевского района готовил из мака наркотик, а квартиру использовал как наркопритон

Татар-информ

14 июня 2018, 17:46

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Сборная Японии провела первую открытую тренировку на стадионе «Рубин»

Рекомендуем

Фото: Михаил Захаров

Сборная Японии будет играть в группе «Н» вместе с командами Колумбии, Сенегала и Польши.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня сборная Японии провела свою первую открытую тренировку на стадионе «Рубин» в Казани.

Сборная Японии свою первую тренировку начала с группового фото и автограф-сессии с детьми. Это были 30 японских детей из Москвы и Казани, а также 55 ребят из академии «Рубина». 

Полем для своей работы японцы выбрали главный запасной газон стадиона «Рубин», где традиционно занимается команда Курбана Бердыева. Единственная трибуна была заполнена болельщиками, получившими бесплатные билеты на тренировку.

Следует отметить, что особого времени на адаптацию японским сборникам не требуется. Из 24 тренировавшихся игроков большая часть, 18 человек, в минувшем сезоне играла в разных западноевропейских клубах, не самых последних. Так, опытнейший 32-летний нападающий Синдзи Окадзаки не так давно становился чемпионом Англии в составе «Лестер Сити». Больше всего японцев играет в Германии — восемь человек. И всем не занимать опыта. 32-летний полузащитник Кэйсукэ Хонда сейчас играет в Мексике за «Пачуку».

Сама тренировка началась с теоретической пятиминутки в центральном круге. Потом японцы неспешно наматывали круги вокруг поля. Вообще, беговым упражнениям эта команда уделяет очень большое значение. Скоростные рыки на время, причем игроки сами контролировали свои показатели, поглядывая на приборы, закрепленные у них на запястьях.

Переоделись, занялись растяжкой. Обводка с мячом фишек. Работа в парах. Все привычно, но было заметно, как тщательно игроки выполняют указания строгих тренеров. Нельзя не упомянуть, что японцы уже оборудовали микс-зону для своих журналистов, а в медиа-центре на стенах развешаны большие красочные фотографии сборных Японии, участников чемпионатов мира 1998-го, 2002-го, 2006-го, 2010-го и 2014 годов. Двадцать лет эта сборная неизменно пробивается в финальные стадии чемпионатов мира. 

Сборная Японии будет играть в группе «Н» вместе с командами Колумбии, Сенегала и Польши. 19 июня в Саранске японцы проведут первый матч ЧМ-2018 с колумбийцами.

Следующая новость

Рустам Минниханов попробовал рекордный чак-чак в виде мяча
Новости дня
19:00
Руководитель СКР по Татарстану проведет в Казани прием граждан

Желающие могут узнать о приеме подробнее, позвонив по телефону: 8 (843) 221-74-14.

18:52
Фарид Мухаметшин выразил соболезнования в связи со смертью Станислава Говорухина

Глава парламента направил телеграмму в адрес Председателя Госдумы Вячеслава Володина.

18:38
Нижнекамские слабослышащие дети прошли в финал «Доброй волны» Игоря Крутого

Воспитанники нижнекамской школы для глухих и слабослышащих детей представили на региональном отборе жестовое пение.

18:37
Житель Азнакаевского района готовил из мака наркотик, а квартиру использовал как наркопритон

Правоохранители обнаружили в квартире 63-летнего мужчины более килограмма экстракта маковой соломы.

18:20
Рустам Минниханов попробовал рекордный чак-чак в виде мяча

Вес чак-чака в форме мяча превышает 4 тыс. кг.

18:15
УФССП России по РТ: Что делать, если вам угрожают коллекторы

Судебные приставы напоминают, что с начала прошлого года ФССП РФ и ее территориальные органы следят за деятельностью коллекторов.

18:10
Болельщики чемпионата мира по футболу смогут посетить елабужские музеи со скидкой

Музейные объекты города продлили режим работы.

17:59
Европарламент призвал Россию освободить Сенцова
17:46
Сборная Японии провела первую открытую тренировку на стадионе «Рубин»

Сборная Японии будет играть в группе «Н» вместе с командами Колумбии, Сенегала и Польши.

17:42
Светлана Захарова заявила об ответственности государства за людей предпенсионного возраста

Депутат Госсовета РТ отреагировала на решение Правительства о пенсионной реформе.

17:40
Первый бесплатный поезд привез в Казань из Москвы 560 болельщиков ЧМ-2018
17:34
Ирек Зиннуров связал пенсионную реформу с необходимостью роста пенсий

Депутат Госдумы от Татарстана прокомментировал решение Правительства об увеличении пенсионного возраста.

17:30
В Казани откроется визовый центр Украины

Всего в России появятся восемь украинских визовых центров.

17:26
Кудряшов и Гранат не попали в стартовый состав сборной России на матч открытия ЧМ-2018

Матч сборных России и Саудовской Аравии стартует в московских «Лужниках» 14 июня в 18.00.

17:24
Минниханов открыл в Казани фестиваль болельщиков FIFA

С 14 июня по 15 июля в рамках чемпионата мира по футболу 2018 в Казани пройдет Фестиваль болельщиков FIFA Fan Fest.

17:21
Дарья Санникова: Каждый турист в Казани должен попробовать казылык

По мнению руководителя Комитета содействия развитию туризма Казани, все туристы должны привезти из татарстанской столицы колбасу из конины.

17:19
В Казани оштрафовали мужчин, угрожавших расправой старшине присяжных Верховного суда

Злоумышленники попытались склонить женщину к вынесению положительного вердикта в пользу одного из членов преступной группировки «Грязь».

17:18
Ким Чен Ын направил Владимиру Путину личное послание
17:12
В РТ разработают технологический регламент переработки отходов животноводства
17:09
В Елабуге при столкновении с грузовиком погиб водитель «ГАЗели» с чипсами

Авария произошла сегодня днем на 1010-м километре трассы М7.

17:07
За развращение школьницы жителя Заинска наказали обязательными работами

27-летний молодой человек подкараулил школьницу в подъезде одного из многоквартирных домов города.

17:04
Айрат Фаррахов прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Депутат Госдумы от Татарстана уверен, что пенсии могут вырасти только после пенсионной реформы.

16:57
Видео опрокинувшегося после столкновения с «ГАЗелью» «КАМАЗа» в Высокогорском районе РТ

Авария произошла на трассе М7 при движении возле садового товарищества «Щербаковка».

16:56
Металлические вишни челнинских кузнецов доставили в Кемерово

Вишни украсят древо памяти, посвященное трагически погибшим детям в ТЦ «Зимняя вишня».

16:46
В Нацбиблиотеке РТ открылась выставка об истории мирового футбола

Для посетителей библиотеки представлены журналы и газеты с материалами на футбольную тематику.

События

14 июняЗеленый «Фламинго» на страже экологии Татарстана: уникальное судно проверяет воду в Волге

14 июняВзращенный Казанью: 10 фактов о Станиславе Говорухине в воспоминаниях коллег-земляков

14 июняАйрат Фаррахов: повышение пенсионного возраста до 63 и 65 лет — не самый жесткий вариант

14 июняЧМ по футболу в Казани: на каких улицах ограничат движение и как добираться домой

14 июняUMMA-LAND: Какие подарки дарят на Ураза-байрам в Казани и других городах России

13 июняПарк на кладбище, храм в бывшей тюрьме и загадочный «Эрмитаж»: Какие тайны хранит в себе Казань и куда за ними идти

13 июняВысокая кухня в национальном стиле: «Татарская усадьба» примет гостей ЧМ-2018