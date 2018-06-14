Сборная Японии провела первую открытую тренировку на стадионе «Рубин»

Сборная Японии будет играть в группе «Н» вместе с командами Колумбии, Сенегала и Польши.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня сборная Японии провела свою первую открытую тренировку на стадионе «Рубин» в Казани.

Сборная Японии свою первую тренировку начала с группового фото и автограф-сессии с детьми. Это были 30 японских детей из Москвы и Казани, а также 55 ребят из академии «Рубина».

Полем для своей работы японцы выбрали главный запасной газон стадиона «Рубин», где традиционно занимается команда Курбана Бердыева. Единственная трибуна была заполнена болельщиками, получившими бесплатные билеты на тренировку.

Следует отметить, что особого времени на адаптацию японским сборникам не требуется. Из 24 тренировавшихся игроков большая часть, 18 человек, в минувшем сезоне играла в разных западноевропейских клубах, не самых последних. Так, опытнейший 32-летний нападающий Синдзи Окадзаки не так давно становился чемпионом Англии в составе «Лестер Сити». Больше всего японцев играет в Германии — восемь человек. И всем не занимать опыта. 32-летний полузащитник Кэйсукэ Хонда сейчас играет в Мексике за «Пачуку».

Сама тренировка началась с теоретической пятиминутки в центральном круге. Потом японцы неспешно наматывали круги вокруг поля. Вообще, беговым упражнениям эта команда уделяет очень большое значение. Скоростные рыки на время, причем игроки сами контролировали свои показатели, поглядывая на приборы, закрепленные у них на запястьях.

Переоделись, занялись растяжкой. Обводка с мячом фишек. Работа в парах. Все привычно, но было заметно, как тщательно игроки выполняют указания строгих тренеров. Нельзя не упомянуть, что японцы уже оборудовали микс-зону для своих журналистов, а в медиа-центре на стенах развешаны большие красочные фотографии сборных Японии, участников чемпионатов мира 1998-го, 2002-го, 2006-го, 2010-го и 2014 годов. Двадцать лет эта сборная неизменно пробивается в финальные стадии чемпионатов мира.

Сборная Японии будет играть в группе «Н» вместе с командами Колумбии, Сенегала и Польши. 19 июня в Саранске японцы проведут первый матч ЧМ-2018 с колумбийцами.