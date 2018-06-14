Нижнекамские слабослышащие дети прошли в финал «Доброй волны» Игоря Крутого

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(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). Воспитанники нижнекамской школы для детей с ограниченными возможностями попали в финал фестиваля Игоря Крутого «Добрая волна», сообщает НТР-24.
Воспитанники нижнекамской школы для глухих и слабослышащих детей представили на региональном отборе жестовое пение. Теперь победителям отборочного тура предстоит выступить на одной сцене с российскими звездами. Ранее свое участие в фестивале подтвердили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Дина Гарипова.
Жестовое пение – музыка для тех, кто не слышит. Исполнители языком жестов складывают стихотворные строки, а мелодию передают пластикой, танцами и эмоциями. Для того чтобы хорошо исполнить номер, нужен талант, уточняет художественный руководитель коллектива жестового пения школы для детей с ОВЗ Алла Добротворская.
Юным артистам понравилось выступать в отборочном туре. Ученица школы для детей с ОВЗ Малика Хадиуллина рассказала, что зрители улыбались и аплодировали им.
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Воспитанники нижнекамской школы для глухих и слабослышащих детей представили на региональном отборе жестовое пение.
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