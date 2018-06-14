В кадастр Татарстана внесена информация о 80 тысячах «особых» зон

Кадастровая палата по РТ рекомендует перед оформлением сделки уточнить информацию о наличии или отсутствии охранных зон на земельном участке.

(Казань, 14 июня, «Татар-информ»). В кадастре Татарстана содержится информация о более чем 80 тыс. зон с особыми условиями использования территорий. В их числе – около 42 тыс. охранных зон ЛЭП и подстанций, около 29 тыс. зон магистральных трубопроводов, газопроводов, нефтепроводов и скважин. Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

Границы зон с особыми условиями использования территорий на местности должны обозначаться специальными информационными знаками. На них указывается размер охранной зоны и информация об организации, эксплуатирующей объект.

На земельные участки, входящие в состав зон с особыми условиями использования территорий, распространяется определенный режим. Так, в пределах водоохранной зоны запрещено размещение объектов захоронения отходов производства и потребления, сброс сточных, в том числе дренажных вод. В границах прибрежных защитных полос запрещена распашка земель, выпас скота. В зонах подтопления и санитарно-защитной зоне запрещается строительство жилья.

На землях, где расположены нефтепроводы, газопроводы или электролинии, строительство возможно только с письменного разрешения эксплуатирующей организации. «Даже оформив право собственности на участок, строить без обращения к собственнику трубопровода или ЛЭП, можно будет только в той части, которая не обременена. И очень возможно, что на большей территории можно будет только выращивать цветы. А если же жилой дом будет построен без соответствующего разрешения, даже на земельном участке, находящемся в собственности, существует риск сноса такого здания», – пояснил заместитель директора Кадастровой палаты по РТ Алмаз Абдрахманов желающим приобрести земельный участок в особой зоне.

Представитель ведомства перед оформлением сделки рекомендует уточнить информацию о наличии или отсутствии охранных зон на участке. Для этого можно обратиться к электронному сервису «Публичная кадастровая карта» или посетить раздел сайта Федеральной кадастровой палаты «Узнать об ограничениях на земельный участок». Чтобы получить результат, нужно знать кадастровый номер земельного участка. Однако полученные сведения не будут иметь юридической силы при оформлении документов.

Для официального использования таких сведений можно запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости «Об объекте недвижимости» или кадастровый план территории. Запрос можно сделать в офисах приема МФЦ или на официальном сайте Росреестра.

«В государственном реестре недвижимости содержатся только те сведения о зонах, которые на заявительной основе внесли органы государственной власти, местного самоуправления или заинтересованные лица. Если в кадастре информации не оказалось, но при осмотре покупаемого участка обнаружили на нем или рядом с ним трубопровод или линию электропередачи, запросите информацию об ограничениях в эксплуатирующих организациях и при необходимости согласуйте проведение каких-либо работ», – посоветовал Алмаз Абдрахманов.

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные, водоохранные; подверженные затоплению и подтоплению, с объектами культурного наследия и другие.